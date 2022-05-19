Приштина, Сербия, 19 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Косово Мемли Красничи 19 мая совместно со сторонниками своей партии провел пресс-конференцию по случаю решения Апелляционного суда, подтвердившего решение суда первой инстанции, заблокировавшего повышение цен на электроэнергию. Об этом 19 маясообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По данным журналистов, решение о росте цен на электроэнергию было принято энергетическим регулятором еще в январе на фоне глобального энергетического кризиса.

Решение суда позволит 450 тысячам граждан не платить наценку за электроэнергию.

Красничи пообещал, что с приходом к власти его партия гарантирует гражданам постоянные цены на электроэнергию и назвал крайне ошибочным январское решение, принятое на фоне роста сиюминутных потребностей в импорте электроэнергии. Политик отметил, что весной потребности в импорте были минимальны.