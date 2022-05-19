Луганск, 19 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили по городу Дебальцево ракету ТРК «Точка-У». Об этом 19 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

Силы ПВО Луганской Народной Республики сбили ракету на северо-восточной окраине Дебальцево. Ракета разлетелась на фрагменты, некоторые осколки которой нанесли повреждения жилым домам. В частности, пострадали здания на улицах Курчатова и Узловая.

Кроме того, повреждено остекление производственного помещения и изоляторы резервного трансформатора тяговой подстанции железнодорожной станции «Дебальцево». На работы подстанции удар не повлиял.