София, , 13:26 — REGNUM Тысячи работников библиотек проведут по всей Болгарии общенациональную акцию протеста 20 мая текущего года. Об этом 19 мая сообщает БНР со ссылкой на источники.

Протест Nathan Keirn

Как утверждают организаторы акции в профильном профсоюзе, наиболее масштабные акции запланированы в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве и других крупных городах страны.

По предварительным данным, главным требованием активистов является повышение заработной платы и улучшение условий труда. В ходе мероприятий планируется перекрытие дорог, а также входов в здания государственных учреждений.

Напомним, на данный момент ни одно из постановлений правительства Болгарии о дополнительном финансировании библиотечной сферы страны не выполняется. Библиотекари получают минимальную заработную плату и лишены большинства льгот.