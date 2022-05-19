Москва, , 13:26 — REGNUM Об угрозе начала глобального голода в мире к концу 2022 года и важности того, чтобы от него не пострадала Россия, рассказал 19 мая помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе своего выступления на организованном Всероссийским обществом «Знание» просветительском марафоне «Новые горизонты».

Максим Орешкин Government.ru

«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», — сказал он.

При этом Орешкин пояснил, что причиной такого голода может стать рост цен на пшеницу на мировом рынке из-за безответственной монетарной политики США.

«До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара, начиная примерно с июля 2020 года, начался период довольно резкого роста», — добавил помощник президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что антироссийские санкции фактически ведут к разрушению мировой экономики и торговли, к ухудшению благосостояния людей во многих странах мира.