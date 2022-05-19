Красноярск, 19 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Помощнику воспитателя частного детского сада в Красноярске избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Сотруднице детсада предъявлено обвинение по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Она помещена под домашний арест.

По версии следствия, в апреле 2022 года помощник воспитателя частного детсада, расположенного на улице Микуцкого, жестоко обращалась с детьми, применяла к ним физическую силу и выражалась при них нецензурной бранью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на жестокую сотрудницу детсада пожаловались родители нескольких воспитанников.