Баку, , 13:25 — REGNUM Представители Азербайджана и Грузии уже подписали соглашение по упрощению транзита между странами. Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника управления по организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Азербайджана Самед Гаралов.

Шелковый путь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидается подписание этого соглашения Казахстаном. Кроме того, запуск этой системы грузинской стороной ожидается уже с 1 января 2023 года», — сказал Гаралов.

Он напомнил, что проект начали готовить в 2016 году. Его поддерживает Азиатский банк развития.

Стоит отметить, в последнее время Азербайджан Грузия и Казахстан увеличили интенсивность переговоров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который должен соединить Китай и страны Евросоюза. Планируется, что в год по нему будут перевозить до 10 млн тонн грузов.