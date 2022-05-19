Баку, 19 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Представители Азербайджана и Грузии уже подписали соглашение по упрощению транзита между странами. Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника управления по организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Азербайджана Самед Гаралов.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

«Ожидается подписание этого соглашения Казахстаном. Кроме того, запуск этой системы грузинской стороной ожидается уже с 1 января 2023 года», — сказал Гаралов.

Он напомнил, что проект начали готовить в 2016 году. Его поддерживает Азиатский банк развития.

Стоит отметить, в последнее время Азербайджан Грузия и Казахстан увеличили интенсивность переговоров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который должен соединить Китай и страны Евросоюза. Планируется, что в год по нему будут перевозить до 10 млн тонн грузов.