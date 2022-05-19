Берн, 19 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Посольство Швейцарии в Киеве в ближайшие дни возобновит свою работу, говорится 19 мая в заявлении Федерального департамента иностранных дел страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«Через два с половиной месяца после временного закрытия «Швейцария вновь открывает свое посольство на Украине: пять сотрудников МИД вернутся в Киев в течение следующих нескольких дней. Это решение основано на глубоком анализе ситуации с безопасностью в украинской столице», — говорится в сообщении.

Так, вначале в Киев вернутся швейцарский посол в Киеве Клод Уайлд, а также четыре сотрудника посольства.