Ханты-Мансийск, 19 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 19 мая госпитализировали шестерых больных с COVID-19, 42 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 41 новый случай заражения коронавирусом. Это на шесть человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 12.

С начала пандемии в Югре к 19 мая насчитывается 210 305 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 264 пациента, 2543 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).