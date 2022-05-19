Будапешт, , 13:20 — REGNUM Для того чтобы успешно противостоять либеральному доминированию, необходимо следовать некоторым простым правилам. Об этом 19 мая в ходе выступления на открытии конференции консервативных политических действий в Будапеште заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан European People's Party

Он уточнил, что политика страны выстраивалась в соответствии с 12 пунктами. Это игра по своим правилам, развитие СМИ, умение раскрывать замыслы противников, осознание важности экономики, которую не стоит выстраивать в соответствии с абстрактными идеями. Кроме того, в «венгерском рецепте» есть и такие пункты как: основываться на национальном консерватизме во внутренней политике и национальных интересах во внешней, не вдаваться в крайности, каждый день читать, иметь веру, искать друзей, создавать союзы и исследовательские институты.

Давая оценку работе работе правительства под своим началом с 2010 года, когда консервативный альянс Фидес-ХДНП вернулся к власти после восьми лет пребывания в оппозиции, Орбан напомнил, что в апреле 2022 года альянс выиграл четвертые подряд парламентские выборы.

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«В 2010 году мы вернулись. За восемь лет мы выстраивали кирпичик к кирпичику, и Венгрия стала лабораторией, где мы испытывали противоядие от прогрессивного доминирования, — цитирует РИА Новости венгерского премьер-министра. — Этой весной мы получили четвертую дозу, и пациент полностью выздоровел, рецепт можно использовать свободно».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Орбан занимает пост премьер-министра Венгрии с 2010 года.