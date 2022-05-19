Амман, 19 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Правительства Сирии и Иордании готовятся к возобновлению работы Хиджазской железной дороги, которая связывает Амман и Дамаск. Об этом 19 мая сообщает информационное агентство Ammon.

Железная дорога

По данным журналистов, в ближайшее время представители Иорданской железнодорожной компании прибудут в Сирию для обсуждения технических вопросов, связанных с возобновлением сообщения.

Отмечается, что возобновление работы железной дороги рассматривается правительствами обеих стран как приоритетный проект, который должен принести обоюдную экономическую выгоду.

При этом в Иордании планируют оценить ущерб железнодорожного полотна, который был нанесён за годы боевых действий в Сирии, прежде чем возобновлять коммерческое и пассажирское сообщение с Дамаском.