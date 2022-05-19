София, 19 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Главное шоссе в районе КПП «Дунайский мост» на болгарско-румынской границе закрыто из-за произошедших 19 мая сразу двух крупных ДТП. Об этом сообщает Болгарское радио.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, сигнал о первом происшествии был получен в 02:30 ночи по местному времени, когда фургон с платформой, перевозивший легковые автомобили, врезался в стоящий на обочине украинский автобус. При этом пострадал водитель пассажирского транспортного средства.

Вторая авария произошла на том же участке шоссе около 06:00 утра — тогда автобус с турецкой регистрацией столкнулся с автоцистерной. Сообщается о двух раненых.

В настоящее время указанная автодорога закрыта. На месте инцидентов работает специальная следственная группа МВД Болгарии.