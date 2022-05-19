Майкоп, 19 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Адыгее вынесен приговор двоим местным жителям, организовавшим незаконное производство синтетических наркотических веществ в особо крупном размере для продажи. Суд вынес решение о лишении свободы одного из них на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, другого — к четырем годам и трем месяцам в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

76.мвд.рф Нарколаборатория, в которой производились наркотики

Нарколабораторию обнаружили сотрудники УФСБ в одном из частных домовладений в ауле Хатукай Красногвардейского района. При обысках были обнаружены готовое наркотическое средство общей массой 1,865 кг, а также прекурсоры для его производства массой 4,96 кг. Кроме того, в подпольном цеху было найдено химическое оборудование и 400 литров реагентов, используемых при производстве наркотических средств.

По данному факту УФСБ было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ и об их изготовлении.

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