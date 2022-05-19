Ярославль, 19 мая 2022, 13:18 — REGNUM Автомобильный путепровод на проспекте Октября у завода «Автодизель» отремонтируют в этом году. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Вопрос задала депутат Евгения Овод. Она сказала, что ездить через мост трудно из-за сильно выступающих деформационных швов.
А вот ситуация с трамвайным путепроводом, расположенным по соседству, пока неясна. Он изношен гораздо сильнее. Власти планируют в этом году разработать проект его ремонта.
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