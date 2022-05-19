Ярославль, 19 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Автомобильный путепровод на проспекте Октября у завода «Автодизель» отремонтируют в этом году. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

ЯрНьюс Путепроводы на проспекте Октября

Вопрос задала депутат Евгения Овод. Она сказала, что ездить через мост трудно из-за сильно выступающих деформационных швов.

«Автомобильный путепровод как конструкция находится полностью в удовлетворительном состоянии, а замена верхних слоев износа асфальтобетонного покрытия будет выполнено в этом году», — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

А вот ситуация с трамвайным путепроводом, расположенным по соседству, пока неясна. Он изношен гораздо сильнее. Власти планируют в этом году разработать проект его ремонта.