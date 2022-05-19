Саратов, , 13:52 — REGNUM В Саратове 18-летний юноша был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. Следователи организовали проверку, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Следователь Sledcom.ru

По словам приятеля-ровесника, вечером 18 мая он находился с погибшим по месту жительства в Ленинском районе города. На его глазах юноша вдохнул пары газового баллончика для розжига углей, а затем потерял сознание. Приятель незамедлительно доставил пострадавшего в медицинское учреждение, где лишь констатировали его смерть.

На теле юноши признаков насильственной смерти не обнаружили. Точную причину его гибели установит эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в больницу госпитализировали 35-летнюю жительницу города Балашова и ее сына 2013 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом».

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