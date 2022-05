Прага, , 13:18 — REGNUM Студия Amanita Design, ранее выпустившая игры Samorost, Machinarium, Creaks и Happy Game, представила свой новый проект. Об этом 19 мая сообщает портал Eurogamer.

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики анонсировали игру Phonopolis в жанре приключенческой головоломки. Они выложили в Сеть трейлер, который демонстрирует необычную графику: создаётся впечатление, что визуальное оформление игры формировалось из нарисованных от руки эскизов.

Действие Phonopolis происходит в мире антиутопии, в центре повествования находится молодой человек по имени Феликс. Главный герой попытается помешать авторитарному лидеру города провести мероприятие Absolute tone, которое заставило бы Феликса и других жителей потерять человечность.

Напомним, последним проектом студии Amanita Design стала игра Happy Game в жанре ужасов, релиз которой состоялся 28 октября 2021 года на ПК и консоли Nintendo Switch. Её сюжет рассказывает о ребёнке, который, заснув, попадает в мир кошмаров.

