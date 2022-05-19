Москва, 19 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Парижа одобрить заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова слушает вопрос на своей лекции

Захарова напомнила слова президента Франции, заявлявшего, что у НАТО «умер мозг».

«С точки зрения логики Елисейского дворца всё четко: организации, у которой «умер мозг», срочно понадобились новые члены. Доноры?» — спросила Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал желающие вступить в НАТО Финляндию и Швецию «очагом терроризма».