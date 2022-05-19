Пекин, 19 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Коллективная безопасность Евросоюза нужно Соединённым Штатам Америки, чтобы ослабить Россию и получить выгоду от расширения НАТО. Об этом пишет китайский портал Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Авторы публикации отмечают, что кризис на Украине — проявление стратегической игры между Вашингтоном и Москвой. Ущерб от этого получили Украина и Россия, а также страны Европы, а выгоду — США.

«Вашингтон может восстановить свою ослабевающую гегемонию только поддерживая напряжённость в других регионах или провоцируя новые конфликты», — говорится в статье.

Чтобы не потерять влияние, Вашингтон демонизирует руководство России и усердно работает над координацией действий с союзниками. В этой связи не вызывает удивления, что США воспользовались конфликтом на Украине и поставили под угрозу безопасность Европы ради собственных интересов и власти.

Кроме того, под предлогом защиты и помощи Европе США навязывают свои энергоресурсы, так как многие европейские страны сократили их импорт из РФ.

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