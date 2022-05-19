Варшава, 19 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена судиться с российским холдингом «Газпром» по поводу получения процентов с $1,5 миллиарда якобы «переплаты» за газ в период с 2014 по 2020 год. Об этом 19 мая сообщается в квартальном отчете компании.

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«31 марта 2022 года PGNiG S. A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года», — говорится в документе.

Кроме того, указывается, что также польская компания ожидает ответа Газпрома на запрос об арбитраже.

Отметим, в 2020 году PGNiG выиграла у Газпрома в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ в период с 2014 по 2020 год, причем апелляция российской компании была отклонена. В результате Газпром возместил PGNiG $1,5 миллиарда «в виде ретроактивного урегулирования реализованных ранее поставок».