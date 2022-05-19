София, , 13:16 — REGNUM Комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Оливер Вархели прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Болгарию. Об этом 19 мая сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в болгарской столице европейский чиновник встретится с президентом страны Руменом Радевым, премьер-министром страны Кирилом Петковым и депутатами Народного собрания (парламента) Болгарии.

В ходе запланированных мероприятий предполагается обсудить вопросы укрепления институтов Евросоюза в регионе, а также оказание помощи украинским переселенцам.

Напомним, нынешний приезд Вархели в Болгарию стал уже третьим по счету за последние полтора месяца.