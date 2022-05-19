Брюссель, , 13:14 — REGNUM Европейская комиссия представила план на 210 млрд евро, который предусматривает ускорение использования возобновляемых источников энергии, чтобы как можно быстрее освободиться от импорта российского газа, сообщает Le Figaro.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По заявлении Европейской комиссии, недавнее прекращение Москвой поставок в Польшу и Болгарию продемонстрировало безотлагательность действий по обеспечению поставок в Европу. Но сокращение импорта ископаемого топлива имеет решающее значение для достижения целей ЕС по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году и достижению углеродного нейтралитета к 2050 году.

В Брюсселе заявили, что экономия энергии — самый быстрый и дешевый способ отреагировать на текущий энергетический кризис.

По оценкам Брюсселя, «можно в краткосрочной перспективе снизить спрос на газ и нефть на 5%».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза сократить потребление энергии, чтобы сократить зависимость ЕС от российских энергоресурсов.

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