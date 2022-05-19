Монако, , 13:14 — REGNUM Звезда мемов кот Степан лично посетил церемонию вручения международной премии для выдающихся блогеров World Influencers and Bloggers Awards. Об этом 19 мая сообщила хозяйка кота на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кот Степан Скриншот страницы loveyoustepan в Instagram*

Кот выиграл премию и поблагодарил всех организаторов: «Спасибо всем. Я очень-очень счастлив». На сцену Степана выносил популярный итальянский блогер Хаби Лейм — на его аккаунт в TikTok подписано более 138 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кот Степан и его хозяйка покинули Украину после начала специальной военной операции. Сейчас они находятся в Монако.

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