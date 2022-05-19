Москва, 19 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о штрафах за отказ в заключении договора с потребителем из-за непредоставления персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вводится штраф в размере до 50 тыс. рублей за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные.

Исключение делается для случаев, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

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