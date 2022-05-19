Новосибирск, 19 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области аграрии засеяли больше миллиона гектаров, преодолев медиану посевной кампании 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в областном правительстве.

Lenobl.ru Посевная

Благодаря возросшей технической оснащённости дневная выработка достигает 110 тысяч га в день. Помогает сельхозтоваропроизводителям и хорошая погода.

В 2022 году в Новосибирской области посевная стартовала раньше. В ряде хозяйств Баганского и Карасукского районов сев масличных культур начался ещё 12 апреля.

Посевные площади в этом году в регионе вновь увеличатся. Площадь ярового сева составит 2,04 млн га. К 19 мая засеяно уже 1,1 млн га.

«Мы идём по темпам сева с существенным превышением к уровню прошлого года, и есть все предпосылки завершить яровой сев в этом году до начала июня», — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Всего в посевной кампании принимают участие более 1200 сельхозтоваропроизводителей региона. Задействовано 7,4 тыс. тракторов, 5,4 тыс. сеялок, более тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов.

Читайте также: В Новосибирской области посадят больше капусты и картофеля