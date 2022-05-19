Москва, 19 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Придать комиссии Госдумы по законодательному обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса (ВПК) дополнительный импульс предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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Так он отреагировал на выступление депутата Госдумы от СРЗП Валерия Гартунга, который указал на наличие реальных проблем с обеспечением военнослужащих.

«Мы накоротке с председателем комитета по обороне обсудили эту проблему и пришли к выводу, что нам действительно нужно обсудить проблемы, которые сегодня существуют в ВПК», — также отметил парламентарий.

Володин обратил внимание на то, что комиссию возглавляет Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Вы правильно говорите, что ей надо принять дополнительный импульс. Поэтому обязательно, Валерий Карлович, учитывая ваши сегодняшние инициативы и обеспокоенность, мы этот вопрос сначала вынесем на Совет, а затем, так как статут этой комиссии должен быть другой, и отношение к ней иное, обсудим уже в рамках пленарного заседания», — заявил спикер Госдумы.