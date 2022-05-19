МИД РФ: США уходят от контактов по вопросам Сирии
Москва, 19 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты избегают контактов по вопросам Сирии, сообщил 19 мая замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов.
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Американские военные в Сирии
По информации заместителя министра, США уходят от контактов с Россией по вопросам Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, король Иордании Абдалла II рассказал о том, что Вооружённые силы (ВС) России сыграли позитивную роль в обеспечении безопасности на юге Сирии.