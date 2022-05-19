Москва, 19 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили 19 мая в Минобороны России.

Mil.ru Космодром Плесецк

По данным российского оборонного ведомства, после выведения на целевую орбиту спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2556».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что центр имени Хруничева отправил очередную ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара» на космодром Плесецк.

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