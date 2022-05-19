Москва, , 13:08 — REGNUM Основной задачей Российской федерации баскетбола (РФБ) после отстранения сборных России от всех турниров станет поиск неофициальных соревнований с потенциально серьёзными соперниками. Об этом 19 мая заявил президент организации Андрей Кириленко.

Андрей Кириленко (в центре) Christopher Johnson

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все национальные сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

«Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях», — сказал Кириленко.

Он добавил, что РФБ настраивается на работу с резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны.

По его словам, сейчас основная задача — организация и поиск неофициальных турниров для российских команд с потенциально серьёзными соперниками.

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