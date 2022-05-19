Кириленко назвал главную задачу РФБ после отстранения сборных России
Москва, 19 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Основной задачей Российской федерации баскетбола (РФБ) после отстранения сборных России от всех турниров станет поиск неофициальных соревнований с потенциально серьёзными соперниками. Об этом 19 мая заявил президент организации Андрей Кириленко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все национальные сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.
«Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях», — сказал Кириленко.
Он добавил, что РФБ настраивается на работу с резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны.
По его словам, сейчас основная задача — организация и поиск неофициальных турниров для российских команд с потенциально серьёзными соперниками.