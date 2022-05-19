Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Инициатива внесена в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие.

Документ был подписан в Цхинвале 20 сентября 2021 г. Южная Осетия уже провела необходимые ратификационные процедуры.

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