Жена президента США Джо Байдена начала турне по Латинской Америке
Кито, 19 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден прибыла в Эквадор, где начнется ее турне, в ходе которого она посетит несколько стран Латинской Америки. Об этом пишет Prensa Latina.
(сс) The White House
Джилл Байден
Первая леди США была принята в международном аэропорту Марискаль Сукре в столице страны Марией де Лурдес Альсивар, супругой президента Эквадора Гильермо Лассо.
Программа визита Джилл Байден включает встречу с главой государства, а также посещение нескольких образовательных центров.
После посещения Эквадора супруга президента США отправится в Панаму, а 20 мая планирует посетить Коста-Рику.
Ее турне завершится 23 мая.