Кито, 19 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден прибыла в Эквадор, где начнется ее турне, в ходе которого она посетит несколько стран Латинской Америки. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) The White House Джилл Байден

Первая леди США была принята в международном аэропорту Марискаль Сукре в столице страны Марией де Лурдес Альсивар, супругой президента Эквадора Гильермо Лассо.

Программа визита Джилл Байден включает встречу с главой государства, а также посещение нескольких образовательных центров.

После посещения Эквадора супруга президента США отправится в Панаму, а 20 мая планирует посетить Коста-Рику.

Ее турне завершится 23 мая.