Грозный, 19 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Чечне закуплено еще 20 автомашин для подразделений МВД. Денежные средства на обеспечение мобильности полиции выделены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Ключи от новых автомобилей передали личному составу МВД министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов и вице-премьер Абузайд Висмурадов, сообщил 19 мая глава республики Рамзан Кадыров.

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Он напомнил, что ранее РОФ закупил для республиканского МВД 50 автомобилей. Таким образом, общее количество закупленного автотранспорта составило 70 единиц. Глава Чечни поблагодарил президента фонда Аймани Кадырову за её неусыпное внимание к нуждам граждан и ведомств. Благодаря фонду власти региона могут «спокойно решать социальные задачи и обеспечивать полноценное исполнение государственных функций», отметил Кадыров.