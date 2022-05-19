Уфа, 19 мая 2022, 13:07 — REGNUM Сильные порывы ветра, дождь и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что 20 мая 2022 года в республике ожидается кратковременный дождь, днем гроза. Порывы ветра в регионе могут достигать 18 метров в секунду.
Температура воздуха в Башкирии ночью может понизиться до +2°, днем может потеплеть до +15°С. На автотрассах хорошая видимость.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пожарные получили новую технику.
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