Уфа, , 13:07 — REGNUM Сильные порывы ветра, дождь и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Гроза Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия

Сообщается, что 20 мая 2022 года в республике ожидается кратковременный дождь, днем гроза. Порывы ветра в регионе могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха в Башкирии ночью может понизиться до +2°, днем может потеплеть до +15°С. На автотрассах хорошая видимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пожарные получили новую технику.

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