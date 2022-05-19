Москва, 19 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Доллар продолжил снижение 19 мая, едва удержавшись над уровнем 63 рублей. Впрочем, его повторное тестирование состоялось уже в начале утренней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Более того, пара передвинула минимумы начала 2020 года, пробив отметку 62 руб. и достигнув зоны 61,70 руб.

После некоторого затишья и попыток снижения российская валюта с новыми силами рванула вверх, причем продолжая всецело игнорировать внешний фон, который оставляет желать лучшего.

Накануне американские фондовые площадки резко обвалились, и теперь традиционно тянут за собой своих коллег.

Судя по динамике фьючерсов, бегство от рисков сохранится как минимум до конца сегодняшних торгов, но все эти сигналы не оказывают никакого влияния на поведение рубля, который держится за счет действующих валютных ограничений в сочетании с обвалом импорта из-за глобальных санкций.

Теперь, когда пройден и уровень 62 руб., на горизонте всерьез замаячила следующая поддержка для доллара в виде отметки 61 руб., за которой следует минимум 2020 года на уровне 60,88 руб.

Учитывая, что российская валюта полностью абстрагирована от внешних раздражителей, нельзя исключать новых прорывов в ближайшей перспективе, но последующий отскок обещает быть болезненным, хотя и не сравнится с девальвационным трендом «россиянина» конца февраля-начала марта», — пояснил эксперт.

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