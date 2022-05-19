Иваново, 19 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На данный момент пожар на складе полимерных материалов в Иванове, площадь которого составляла 1000 кв. м, ликвидирован. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 11:45 очаг пожара был локализован. В 12:26 горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате пожара получило повреждения производственно-складское здание и подчёркивается, что никто в результате этого не пострадал. При этом в работах по ликвидации пожара участвовали 76 человек, также привлекались 24 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 19 мая в Иванове загорелось здание цеха.