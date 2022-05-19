Москва, , 13:02 — REGNUM За последние 10 лет Россия достигла определённых успехов в технологической независимости, что можно видеть в настоящее время. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что нам уже удалось достичь за последние 10 лет — это технологическая независимость базовых сервисов», — заявил Орешкин.

«Компании Visa и Mastercard объявили, что они уходят с российского рынка и перестали поддерживать все карточки. Но для простых россиян ничего не изменилось, потому что за последние 10 лет в России была создана собственная платёжная система, очень прочная и полностью расчёты по всем банковским картам были переведены внутрь страны», — указал он.