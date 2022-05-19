Москва, 19 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. За последние 10 лет Россия достигла определённых успехов в технологической независимости, что можно видеть в настоящее время. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«То, что нам уже удалось достичь за последние 10 лет — это технологическая независимость базовых сервисов», — заявил Орешкин.

«Компании Visa и Mastercard объявили, что они уходят с российского рынка и перестали поддерживать все карточки. Но для простых россиян ничего не изменилось, потому что за последние 10 лет в России была создана собственная платёжная система, очень прочная и полностью расчёты по всем банковским картам были переведены внутрь страны», — указал он.