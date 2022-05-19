Анкара, 19 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Скандинавские страны, претендующие на вступление в НАТО, являются «очагом терроризма». Об этом 19 мая заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, у Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые являются «очагом терроризма». Также Эрдоган рассказал, что его страна проинформировала членов НАТО о том, что Турция скажет «нет» присоединению к блоку Финляндии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, Хельсинки и Стокгольм отказали Анкаре в экстрадиции десятков людей, которые в Турции считаются причастными к терроризму.