Москва, 19 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Жители России оценили средний бюджет на неделю отпуска на одного человека. В 2022 году он составляет 37 тыс. руб. (в 2021 году — 36 тыс. руб.). При этом 35% граждан заявили, что не могут позволить себе взять отпуск, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР Отпуск

По мнению участников опроса, на неделю идеального отпуска нужно в среднем 160 тыс. руб. на человека (в 2021 году — 136 тыс. руб.). При этом женщины более экономны, чем мужчины — 33 тыс. и 40 тыс. руб. в среднем на отпуск. На идеальный отдых женщины выделяют 143 тыс. руб., мужчины - 175 тыс. руб.

Самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе жители Москвы: в среднем 50 тыс. руб., на идеальный отдых, — 175 тыс. руб. Красноярск и Санкт-Петербург — на втором месте — по 43 тыс. руб., 170 и 160 тыс. руб. Самые экономные бюджеты в Волгограде и Воронеже — по 33 тыс. руб. и 140 тыс. руб. на человека.

Опрос проведен 1–18 мая 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 601 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России оценили неделю идеального отдыха за рубежом (в Турции, Италии, Испании и т.д.) в 135 тыс. руб. на человека.

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