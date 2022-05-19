Горно-Алтайск, , 13:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования, таким образом, достигло 34 317, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Майминском районе, где выявлено по шесть новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Шебалинского, Онгудайского, Усть-Канского и Чойского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 662, в том числе 614 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 29, за весь период – 32 891», — добавили в оперштабе.