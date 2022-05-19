Алжир, , 13:14 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль Сауд посетил Алжир с официальным визитом для участия в заседании Политического консультативного комитета двух держав. Об этом 19 мая сообщает Algerie Presse Serviсe (APS).

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе визита глава МИД Саудовской Аравии встретился со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, в частности — саудовские инвестиции в нефтедобывающий сектор алжирской экономики. По итогам встречи участники переговоров подчеркнули важность работы Политического консультативного комитета Алжира и Саудовской Аравии.

«Заседание комитета позволяет рассмотреть двусторонние отношения в различных областях и обсудить перспективы их укрепления, а также обменяться мнениями и согласовать позиции по наиболее важным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», — цитирует APS заявление МИД Алжира.