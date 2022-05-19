Молдавия, 19 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Высокие темпы инфляции в Молдавии спровоцированы тем, что предыдущие власти страны не провели реформы системы юстиции. Об этом заявила на брифинге премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«Об этом говорилось многие годы, но не было вызывающих доверия мер, как, например, реформа юстиции, чтобы у нас были инвестиции, чтобы была конкурентная среда», — сказала глава молдавского правительства.

Она добавила, что Молдавия беднее других государств, и многие семьи в стране тратят большую часть доходов на еду и энергоресурсы. Именно эти категории подорожали больше всего в последнее время.

Стоит отметить, что оппозиционные лидеры Молдавии обвиняют в резком ухудшении уровня жизни в стране правительство, назначенное в августе 2021 года. Темпы инфляции в республике в апреле стали самыми высокими в Европе, в том числе выше, чем на Украине. В Кишинёве начались акции протеста.