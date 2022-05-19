Москва, , 13:00 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о повышенных штрафах за нарушения противопожарной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Размер штрафов для граждан вырастет почти в 20 раз.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, штраф за нарушение противопожарной безопасности в лесах повышается до 400 тыс. рублей.

Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности составит 2 млн рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, будут штрафовать в сумме до 1 млн рублей. Причем штрафы для граждан повышаются в 10 раз — с нынешних 4 тыс. — 5 тыс. рублей до 30 тыс. — 50 тыс. рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, штрафы составят до 2 млн рублей.

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