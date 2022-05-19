* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM Сегодня, 19 мая, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберёт меру пресечения Денису Мурыге — заместителю командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

На допросе после задержания уроженец Алушты (Крым) Мурыга признался, что вступил в ряды боевиков «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве в начале 2015 года, разделяя праворадикальные взгляды, основанные на русофобии и идее украинского превосходства. Учебный лагерь располагался в селе Верхние Гаи Львовской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Мурыгу обеспечили военной формой со знаками различия, оружием и боеприпасами. Затем его направили в Старобельский район Луганской Народной Республики для прохождения службы, где он уже занял должность заместителя командира подразделения нацбатальона в городе Лисичанске.

В марте 2015 года по указанию командира роты огневой поддержки Радченко Игоря Александровича с позывным «Рубеж» Мурыга участвовал в спецоперации по подрыву моста. В результате погибли часовые народной милиции ЛНР.

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