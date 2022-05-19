Париж, , 13:00 — REGNUM Несколько профсоюзов призвали к забастовке 2 июня на набережной Орсе, где расположено министерство иностранных дел Франции, чтобы выразить «беспокойство» перед лицом «лавины реформ», сообщает Le Figaro.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это вторая забастовка в истории министерства, первая из которых состоялась в 2003 году по вопросам пособий.

«Набережная Орсе постепенно исчезает», — беспокоятся шесть профсоюзов, а также группа из 400 молодых дипломатов.

Протестующие осуждают, в частности, сокращение консульской деятельности и упразднение должностей. Самая спорная реформа касается постепенного «исчезновения» к 2023 году двух исторических органов французской дипломатии, полномочных министров и советников по иностранным делам.

Соответствующие дипломаты — около 700 человек — призваны присоединиться к новому корпусу «государственных администраторов». Желаемая президентом Франции Эммануэлем Макроном реформа высших государственных служащих предусматривает, что высшие служащие больше не будут привязаны к конкретной администрации, а, наоборот, им будет предложено регулярно меняться на протяжении всей карьеры.