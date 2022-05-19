Париж, 19 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Несколько профсоюзов призвали к забастовке 2 июня на набережной Орсе, где расположено министерство иностранных дел Франции, чтобы выразить «беспокойство» перед лицом «лавины реформ», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Это вторая забастовка в истории министерства, первая из которых состоялась в 2003 году по вопросам пособий.

«Набережная Орсе постепенно исчезает», — беспокоятся шесть профсоюзов, а также группа из 400 молодых дипломатов.

Протестующие осуждают, в частности, сокращение консульской деятельности и упразднение должностей. Самая спорная реформа касается постепенного «исчезновения» к 2023 году двух исторических органов французской дипломатии, полномочных министров и советников по иностранным делам.

Соответствующие дипломаты — около 700 человек — призваны присоединиться к новому корпусу «государственных администраторов». Желаемая президентом Франции Эммануэлем Макроном реформа высших государственных служащих предусматривает, что высшие служащие больше не будут привязаны к конкретной администрации, а, наоборот, им будет предложено регулярно меняться на протяжении всей карьеры.