Москва, , 13:00 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об особенностях рекламы детских смесей, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.

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