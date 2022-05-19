Южно-Сахалинск, , 12:58 — REGNUM На Сахалине до конца 2022 года газифицируют более 5 тыс. домов в Южно-Сахалинске, Тымовском, Анивском и Корсаковском районах, об этом 19 мая в ходе отчета о деятельности правительства области перед депутатами рассказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газификация Lenobl.ru

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«Полностью экологически чистым топливом обеспечим Сахалинскую область в 2025 году и, таким образом, устраним давнюю несправедливость по отношению к жителям газодобывающего региона», — сказал Лимаренко.

Жители Сахалина могут получить 152 тыс. рублей на подготовку дома к приёму газа. А в Южно-Сахалинске и Аниве отдельные категории граждан могут рассчитывать на компенсацию ещё 50 тыс. рублей на покупку газового оборудования.

С начала года в островном регионе собрали уже более 2 тыс. заявок на газификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала реализации президентского проекта «Социальная газификация» газифицировано 1,5 тысячи населенных пунктов.