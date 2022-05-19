Москва, 19 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Законопроект о движении «Большая перемена» предполагает добровольность присоединения для школьников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Никто не планирует поголовно записывать в организацию, навязывать патриотизм», — заявил Метелев.

Объединение возможно только добровольно, важно создать условия, чтобы дети сами захотели прийти, рассуждает парламентарий.

Законопроект о создании движения «Большая перемена» внесли в Госдуму депутаты всех фракций. Учредительный совет движения возглавит президент России Владимир Путин.